ضبط شاب بتهمة معاكسة ربة منزل عبر "واتس آب" في سوهاج

ضبطت أجهزة الأمن في سوهاج، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، شابا يقيم بدائرة مركز المنشأة، بتهمة معاكسة ربة منزل تقيم بالمنصورة، بإرسال عبارات غير لائقة لها، عبر تطبيق "واتس آب".

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من العميد عبدالحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود لمركز شرطة المنشأة محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات "مكافحة جرائم الحاسب الآلي والشبكات"، يتضمن بلاغ (نور ش. ا.- 25 عاما- ربة منزل) وتقيم المنصورة بتضررها من (عماد ع. م. ا.- 37 عاما- حاصل علي بكالوريوس سياحة وفنادق)، ويقيم بناحية الزوك الغربية دائرة مركز المنشأة، لإرساله رسائل هاتفية تتضمن عبارات غير لائقة علي هاتفها المحمول عبر تطبيق "واتس آب".

بتقنين الإجراءات تم تنفيذ مأمورية من ضباط الإدارة وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يتضمن بعض رسائل هاتفية تحتوي على عبارات غير لائقة، قيد المحضر برقم 3774 إداري مركز المنشأة لسنة 2018، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه.