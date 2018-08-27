أشعل مسؤول مالي بمستشفى منفلوط المركزي، النار في مكتبه، للتخلص من بعض الأوراق بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية بها.

البداية، كانت عندما تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول بلاغ لمركز شرطة منفلوط بنشوب حريق بغرفة كمبيوتر المسؤول المالي والإداري بمستشفى منفلوط المركزي، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات.

ونجم عن الحريق تلف شاشتي كمبيوتر، و"كيسة" كمبيوتر، وبعض الدفاتر الورقية، وجار تقدير قيمة التلفيات.

وبسؤال (إ. م. ع.- مسؤول مالي وإداري بالمستشفى) مقيم بندر منفلوط، قرر أنه حال تواجده بالمستشفى لزيارة أحد أقاربه وتردده على الغرفة الخاصة به، فوجئ بنشوب حريق بها، ورجح أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب في ذلك.

وأخطر المعمل الجنائي للانتقال واتخاذ اللازم، وبناء على تقرير الأدلة الجنائية وما توصلت إليه تبين أن الحريق أشعل عمدا.

وتشكل فريق بحث برئاسة اللواء منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، ضم رئيس قسم المباحث الجنائية وضباط إدارة البحث الجنائي.

ووضعت خطة بحث وعبر التطبيق الجيد لبنود خطة البحث، أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة هو المبلغ ذاته، قاصدا تخلصه من بعض الأوراق بالغرفة بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية تخصه.

وتمكن فريق البحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما تم التوصل لشاهدة للواقعة، هي (أ. و. ن.- ممرضة بقسم الأطفال بالمستشفى).

تحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.