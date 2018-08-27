قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السواحل الشمالية وبعض محافظات شمال الوجه البحري شهدت اليوم سقوط أمطار خفيفة، لافتا إلى أن الأمطار والغيوم لطفا الجو بشكل كبير.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الجو معتدل على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع انخفاض الحرارة من درجتين لـ3 درجات على أغلب الأنحاء.

وتابع أن العالم يشهد تغيرات مناخية عالمية تؤثر بالتبعية على المناخ في مصر، مشيرًا إلى أن مصر ستشهد في شهر أغسطس انخفاضًا في درجات الحرارة مع سقوط أمطار في ظل وجود سحب منخفضة ومتوسطة، ما يدل على تأثر مصر الواضح بالتطورات المناخية العالمية.