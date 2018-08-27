ألقى ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، القبض على المتهمين بقتل سيدة عجوز لسرقتها في مركز بلبيس.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة بلبيس بالعثور على "سميعة. م. ال"، (80 عامًا)، كفيفة مذبوحة داخل منزلها بقرية غيتة بمركز بلبيس.

وتم تشكيل فريق بحث بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي، لفرع الجنوب، وبرئاسة الرائد نبيل غيث رئيس المباحث، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "سالم. م. م"، (32 عامًا - مبيض محارة - مقيم بقرية غيتة بمركز بلبيس)، و"إبراهيم. ن. ن"، (24 عامًا - حلاق - مقيم بقرية غيتة في مركز بلبيس).

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، واعترف الأول بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، موضحًا أن المجني عليها تعرفت عليه من صوته فتخلص منه ذبحًا، وتمكن من سرقة 600 جنيه، فيما اعترف المتهم الثاني بمراقبة المكان، وتُحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.