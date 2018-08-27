أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط في أسيوط، انقطاع الكهرباء عن عدد من قرى المركز، لمدة 8 ساعات بدءًا من الإثنين وحتى الخميس المقبل؛ لإجراء أعمال الصيانة.

وقال المهندس حسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز، إنه تلقى إشارة من قطاع توزيع كهرباء أسيوط شمال، وهندسة كهرباء منفلوط، بفصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة من السادسة صباحا حتى الثانية ظهرا يومي الإثنين والثلاثاء بمناطق "كوم بوها البحرية - بني عدي".

وأكد قطع الكهرباء، يومي الأربعاء والخميس، عن مناطق "عزبة سعد - عزبة المدرسة - عزبة عبدالبر - عزبة عبدالله محبوب - عزبة عبدالله الشرقي والغربي - عزبة فريحة - الجعب - عزبة محفوظ - الحواتكة الشرقية - عزبة راتب - طامية بني شقير - أبوليلة - عزبة بكيكة - بني شقير - عزبة زيان - السنترال - الوحدة المحلية - المطحن القبلي - الجامع - عزبة خشبة - دمنهور - عزبة الشريفة".