نفذت إدارة شرطة المرافق في البحيرة، حملة لرفع جميع الإشغالات المخالفة والمتعدية علي حرم الطريق العام، تنفيذًا لأحكام القانون للمحلات المخالفة بمدينة دمنهور، أسفرت عن إزالة 1276 إشغالًا ثابتًا ومتحركًا بشوارع المدينة.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، وبمشاركة اللواء أشرف فتحي مساعد مدير الشرطة المتخصصة، والمقدم عمرو الخواص قائد المرافق ورئيس قسم الاشغالات بالوحدة المحلية بدمنهور.

ورفعت الحملة حالات الإشغالات المخالفة، وأُزيلت جميع حالات التعدي على حرم الطريق بمنطقة الاستاد والنادي وطريق الكورنيش أمام المستشفى العام والموقف، وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.