"موانئ البحر الأحمر": جاهزون لاستقبال أفواج الحج البري

أكد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة أنهت جميع استعداداتها النهائية لاستقبال رحلات عودة أفواج الحج البري القادمين برًا من الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية عبر الأردن، من خلال الخط الملاحي "نويبع - العقبة".

وأضاف "أبو سنة"، لـ"الوطن"، أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الراحة الكافية لحجاج بيت الله الحرام، موضحًا أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وشركة الجسر العربي وشركة القناة للتوكيلات الملاحية لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لإنهاء إجراءات وصولهم.

وأوضح "أبو سنة"، أنه كلف جميع المسؤولين بميناء نويبع بضرورة تسهيل إجراءات وصول حجاج الحج البري عبر المغادرين عبر الخط الملاحي "نويبع ـ العقبة"، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية جاهزة لمتابعة عودة الحجاج، للتأكد من سلامة حركة مسير العبارات وعدم وجود أب معوقات تهدد سيرها، قائلًا: "جاهزون لاستقبال جميع الحجاج".