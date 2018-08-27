تمكنت مباحث قسم أول الفيوم، من ضبط عامل وإداري بمدرسة حكومية، بحوزتهما 4600 قرص مخدر، وسلاح ناري، بقصد الاتجار، خلال مرورهما عبر أحد الأكمنة الأمنية، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث القسم، بأن كلا من "أ. م" (36 سنة - إداري بمدرسة الصيفية الإعدادية)، و"م. ن" (27 سنة - عامل)، و"م. ع. م" (26 سنة - عامل) "هارب"، جميعهم من منطقة البارودية البحرية بدائرة القسم، كونوا تشكيل عصابي تخصص بالاتجار في العقاقير المخدرة، مستخدمين سيارة ملك المتهم الثالث، في نقل وتوزيع المواد المخدرة في دائرة القسم.

وأمر مدير أمن الفيوم، بسرعة ضبط التشكيل العصابي، وأعدت الأجهزة الأمنية، عدة أكمنة أمنية، تمكنت إحداها من ضبط المتهمين الأول والثاني، وبحوزتهما 4600 قرص مخدر، وفرد خرطوش عيار 12، وفرد رصاص، و13 طلقة خرطوش عيار 12، و4 هواتف محمولة، وفقا للبيان الأمني.

وأفاد البيان الأمني، أنه بمواجهتهما بما توصلت له المعلومات والمضبوطات، أقرا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس بالإشتراك مع المتهم الهارب "م. ع. م" (26سنة - عامل)، (هارب).

وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5596 جنح قسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.