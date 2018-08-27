أصدرت أكاديمية البحث العلمي مؤشر البحث العلمي لشهر أغسطس 2018، والذي يوضح أن 193 دولة تم التعاون معها لنشر 32,853 بحث مشترك بين باحثين مصريين وباحثين من دول أخرى خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 وفقًا لمنصة تحليل النشر العلمي الدولي Scival.

وقد كانت الدول الأوروبية في مقدمة الدول التي تعاون معها الباحثين المصريين في نشر الأبحاث حيث تم نشر 10,926 بحث مشترك مع 46 دولة، تليها الدول الآسيوية حيث تم نشر 8,040 مشترك مع 40 دولة ثم الدول الإفريقية 1,767 بحث مشترك مع 49 دولة، وشمل النشر العلمي المشترك 29 دولة في أمريكا الشمالية و12 دولة في أمريكا الجنوبية و18 دولة في الشرق الأوسط.

مؤشر البحث العلمي الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهريًا.