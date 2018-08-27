وجهّت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الشكر والتقدير إلى الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، لإنفاذها أحد سائقى الشاحنات إثر تعرضه لحادث خطير بدولة الأردن ونقله إلى مصر، وأيضا وزيرة الصحة التي تولت نقله من الميناء إلى مستشفى المنصورة وتولي علاجه.

وأوضحت النائبة في بيان اليوم، أن أحد السائقين المصريين، تعرض لحادث كاد أن يودى بحياته بالأردن نتج عنه انقلاب شاحنته، وأصيب إصابات بالغة وكسور جسيمة، وتم نقله إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية التابعة لوزارة الدفاع بالأردن.

وتابعت: على الفور تواصلت مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، التى لم تألو جهدا فى إنقاذ الشاب المصرى، لاسيما ونحن فى أجازات رسمية بمناسبة عيد الاضحي، فقطعت الأجازة وتواصلت مع وزير العمل بدولة الأردن والذي بدوره أوفد ممثل عن الوزارة وذلك من أجل تسهيل إجراءات نقله إلى مصر بصورة سليمة بناءا علي رغبة المريض بأن يكمل العلاج بمستشفيات مصر.

واستطردت: بالفعل تم التنسيق بين الجهات المعنية ووزيرة الصحة وتم نقله بالإسعاف المجهز من هيئة مرفق الإسعاف إلى ميناء نويبع والعودة بالمريض إلى مصر تحت عناية فائقة ليتقلى علاجه بالمستشفيات المصرية " مستشفى المنصورة الدولى " وحُجز بغرفة عناية مركزة له لمتابعة حالته.

وقالت النائبة إنها رسالة شكر إلى وزيرة الهجرة، التى تحركت سريعا وتدخلت بقوة لإنقاذ حياة مصرى فى الخارج، مضيفة: الوطنية الأصيلة تتجلي فى المواقف الصعبة وليست بالمناصب.