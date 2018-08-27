فى إطار المتابعة المستمرة وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة دائمة تجتمع أسبوعيًا برئاسة محافظ شمال سيناء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا عن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء خلال العملية الشاملة "سيناء 2018" عن شهر يوليو 2018.

وكلف "مدبولي" باستمرار تقديم الدعم الكامل لأهالينا في شمال سيناء، مشيدًا بتعاون وتنسيق مختلف الجهات بالدولة، في تقديم الخدمات المطلوبة، والإعانات والمساعدات النقدية، بخلاف توافر جميع السلع الغذائية، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية المختلفة.

"مدبولى" يكلف باستمرار تقديم الدعم الكامل لأهالي المحافظة ويشيد بتعاون وتنسيق مختلف الجهات لتقديم الخدمات المطلوبة

وأشار التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء إلى أنه تم خلال شهر يوليو 2018 صرف مبلغ 51 مليون و585 ألف جنيه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لعدد (9607) كمساعدات وإعانات نقدية لهذه الأسر، هذا إلى جانب صرف (743854) جنيه من ديوان عام المحافظة كمساعدات إنسانية لعدد (253) حالة.

وتناول التقرير الإشارة إلى المساعدات العينية المقدمة، حيث تم توزيع (898) كرتونة مواد غذائية على الأسر المقيمة بتجمع أبوخروع وأبو طفيلة بالاسماعيلية.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة فى المجال الصحى، فقد تمت الإشارة إلى أنه فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية لإيفاد الأطباء من جامعات القاهرة، الزقازيق، المنصورة، والأزهر لعلاج المرضى، فقد تم علاج (6629) حالة في معظم التخصصات، هذا فضلاً عن جهود كل من المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للامومة والطفولة، فى تنفيذ (4) قوافل طبية و(4) زيارات منزلية بواسطة الرائدات الريفيات، وتوفير الخدمات الطبية والادوية بمستشفى العريش العام والتنسيق لعلاج الحالات الحرجة فى المستشفيات العسكرية والجامعية خارج المحافظة.

وحول ما تم إقامته من ندوات تثقيفية، أوضح التقرير اطلاق مسابقة توعوية للسيدات لتقديم أعمال فنية حرفية بدوية، وتنظيم ندوات توعوية حول ثقافة العمل الحر، وترسيخ قيم الولاء والإنتماء حيث تم تنظيم لقاء بعنوان في حب مصر حضره (250) مستفيداً.

إعانات مالية ومساعدات إنسانية من "التضامن" والمحافظة ..وتوزيع مواد غذائية وعلاج 6629 حالة في معظم التخصصات

وأشار التقرير إلى أن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء خلال شهر يوليو 2018 تمت في إطار من التنسيق القائم بين المحافظة والقوات المسلحة والشرطة ووزارة التموين بهدف توفير الإحتياجات الضرورية للمواطنين ومراجعة وتأمين الإحتياطيات الإستراتيجية، وهو ما أسهم في توفير السلع الغذائية واللحوم الحية والمجمدة والاسماك والالبان والخضر والفاكهة والبقوليات والزيوت وغيرها.

وفيما يتعلق بقطاع النقل تمت الإشارة إلي ما تم من جهود حيث تم تسيير(22) أتوبيساً لنقل الركاب داخل المحافظة مقابل أجر رمزي، وتوفير (3) ميكروباصات لنقل مرضي الغسيل الكلوي من مناطقهم لمستشفى العريش العام بالمجان، وتوفير (2) أتوبيس لنقل ذوي الإعاقة من منازلهم إلى أماكن عملهم.

أما ما يخص الإحتياجات الطبية، فقد تمت الإشارة إلي أنه تم توفير حصص الأكسجين الطبي بمستشفيات شمال سيناء، وكذا المستلزمات الطبية لأجهزة الغسيل الكلوي، وأدوية التأمين الصحي، والطعوم والأمصال.