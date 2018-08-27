مصير الطلاب المتقدمين للمدارس اليابانية المؤجل الدراسة فيها

قالت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ الطلاب الذين تقدَّموا للمدارس اليابانية التي تمَّ تأجيل الدراسة فيها، سوف يكون من حقهم الالتحاق بالمدارس الحكومية المختلفة القريبة من محيط سكنهم، بالإضافة إلى المدارس الخاصة " فوق الكثافة"، وسوف يتم تسهيل أمور الالتحاق لهم، وإزالة العقبات أمامهم، مضيفة أن الأعداد بسيطة ولن يكون هناك أزمة في إلحاقهم بالمدارس المختلفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقرت على بدء الدراسة في 34 مدرسة يابانية فقط، من إجمالي 45 مدرسة كان قد تم الاستقرار على بدء الدراسة فيها مع حلول العام الدراسي الجديد

وأرجحت المصادر الى أن ضعف تقدم الطلاب لدخول المدارس اليابانية، جاء بسبب الى ارتفاع مصروفاتها والتي ستبدأ بعشرة ألاف جنيه بشكل تصاعدي، بالإضافة الى عدم معرفتهم بتفاصيل الدراسة فيها، خاصة وأن العام الماضي شهد تأجيل الدراسة بعد شهرين من بدء العام الدراسي، والاهم من ذلك، طبقا للمصدر، أن المدارس اليابانية لن يشملها نظام التعليم الجديد، الأمر الذي فسره البعض بأنها خرجت من دائرة اهتمام المسئولين عن العملية التعليمية.