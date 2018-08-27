حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، 26 سبتمبر المقبل، للحكم في 6 دعاوى تطالب بعزل 7 من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة من مناصبهم، وتصعيد غيرهم، خلال الجمعية العمومية التي عقدت برئاسة الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة.

واختصمت الدعاوى رقم 44539/44453/44388/44383/44552/44451 لسنة 72 قضائية، نقيب الصيادلة.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، برئاسة نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، والتي عقدت في 14 مايو الماضي، أصدرت قرارا بإسقاط عضوية 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة، هم الدكتور "أحمد عبيد، أحمد فاروق، حسام حريرة، ثروت حجاج، محمد عصمت، فتح الله الشرقاوي، عمرو زكري"