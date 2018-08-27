قال الدكتور عمرو قنديل، المستشار الطبي لمصر في السعودية والمشرف على البعثة الطبية المصرية للحج، إنه يتم مراقبة الحالة الصحية للحجيج لمنع دخول أية أمراض معدية لمصر مع عودة الحجاج.

وأضاف "قنديل"، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه لم يتم اكتشاف أية حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم.

ولفت إلى تكثيف الفريق الوقائي أنشطته من خلال تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، وكيفية تجنب ضربات الشمس.