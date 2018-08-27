حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، 3 سبتمبر المقبل للحكم فى الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب باسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر".

قالت الدعوى رقم 25218 لسنة 67 ق، والتي اختصمت وزير الداخلية بصفته إن المدعى عليه ممن يتخذ من قناة الجزيرة منبرًا له ليبث ما وصفته الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصرى والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعى إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والأشقاء بالخارج".