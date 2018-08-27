أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن فتح باب اعتماد المحترفين للمشاركة في أيام القاهرة لصناعة السينما، المنصة التي يطلقها المهرجان في دورته الأربعين (20-29 نوفمبر 2018) لأول مرة بالشراكة مع مركز السينما العربية، والتي تجمع عددًا كبيرًا من محترفي الصناعة وخبرائها الدوليين.

باب الاعتماد سيُفتح في الفترة بين 26 أغسطس و18 أكتوبر، للعاملين في مجال صناعة السينما والتلفزيون فقط، ويقدم الاعتماد مجموعة من الخدمات المهنية الهامة للمحترفين من بينها الدخول المجاني والحصري لكل الحلقات النقاشية والمحاضرات ولبعض ورش العمل، الحصول على ثلاث تذاكر يومية مجانية لعروض المهرجان، حضور مراسم حفل توزيع جوائز ملتقى القاهرة السينمائي، ونشر المعلومات الخاصة بالمحترف وشركته داخل دليل أيام القاهرة لصناعة السينما.

وتُقام أيام القاهرة لصناعة السينما على مدار خمسة أيام (25-29 نوفمبر)، وتقدم للمشاركين فيها فرصا مهمة للنقاشات والتشبيك والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.