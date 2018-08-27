أعرب المخرج ماندو العدل عن سعادته بحصول فيلم "البدلة" على أعلى الإيرادات بموسم عيد الأضحى، مؤكدًا أن النجاح في السينما له مذّاق مختلف، خاصة بعد رحلة عمل مع الفنان تامر حسني الذي يتمتع بجماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي.

وأشار "ماندو" في تصريحات صحفية، إلى أن كواليس تصوير فيلم "البدلة" شهدت الكثير من المواقف الكوميدية بين تامر وأكرم حسني؛ بالإضافة إلى حالة الحب والمودة التي كانت تسيطر على أسرة العمل، موضحًا أن الفيلم تدور أحداثه في إطار "لايت كوميدي" مع بعض مشاهد الأكشن والمطاردات التي صورت بتقنيات حديثة مما تجعلها أكثر واقعية، من أجل أن نقدم عمل فنّي مميز للجمهور.

واستطاع ماندو العدل خلال فترة قليلة أن يصنع لنفسه بصمة مختلفة في مجال الإخراج بعدما نجح في تقديم العديد من المسلسلات التليفزيونية مؤخرًا، وحاليًا في السينما بفيلم "البدلة" برؤية إخراجية مميزة تمزج بين الأكشن والكوميديا والإثارة والتشويق.

فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، ماجد المصري، حسن حسني، دلال عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، محمود البزاوي، وضيوف الشرف: "حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أحمد زاهر، كابتن أحمد شوبير، ومجدي عبد الغني"، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إنتاج وليد منصور، وإخراج ماندو العدل.