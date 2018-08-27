تعتزم هيئة البترول، طرح 20% من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، التابعة للهيئة، في "البورصة" ضمن 23 شركة تعتزم الحكومة طرح نسب من حصصها بها أو زيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في تلك الشركات بالبورصة، في إطار المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية.

يتضمن الطرح اكتتاباً عاماً مصرياً للمستثمرين من الجمهور في مصر كطرح مشترك، موضحةً أنه بعد إتمام الطرح المشترك ستقوم الشركة عن طريق الاكتتاب المغلق بمنح المساهم البائع الرئيسي الحق في الاكتتاب، على أن يكتتب المساهم في أسهم جديدة تصدر بسعر العرض.

وقالت "أموك" في بيان للبورصة، إن مستشار الطرح "إن آي كابيتال" تلقى عروض بنوك الاستثمار لتقديم خدماتهم لطرح 20% من أسهم الشركة الحكومية في البورصة نوفمبر المقبل.

وأوضحت "الشركة"، أن الطرح سيتضمن اكتتاباً خاصاً دولياً للمستثمرين، من المؤسسات خارج الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا واليابان، بالإضافة إلى اكتتاب خاص للمستثمرين المؤهلين في الولايات المتحدة.

ويجرى طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.

وفي سياق متصل، أعلنت القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، نيتها لطرح 37.84% من أسهمها بالبورصة المصرية بحد أقصى 207.2 مليون سهم.

وتعاقدت شركتا القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، و"جرانت ثورنتون"، على تولي الأخيرة مهام إعداد تقرير القيمة العادلة لسهم الأولى تمهيداً للطرح.