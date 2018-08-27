بالصور| أغسطس 2018.. شهر زواج النجوم

دائمًا ما يُقبل عدد كبير من نجوم الفن خلال شهر الصيف إلى الاهتمام بحياتهم الشخصية بعد تركيز جهودهم كافة طوال العام في أعمالهم الفنية، وعادة ما يجد معظهم موسم الصيف متنفس لهم لاحتفالهم بمراسم الخطوبة أو الزواج، وشهد شهر أغسطس لهذا العام تحديدًا ارتباط عدد كبير من نجوم الفن.

- محمد إمام

يحتفل الفنان محمد إمام بعقد قرانه على عروسه نوران إيهاب، غدًا الثلاثاء، في وسط مجموعة من الفنانين بالساحل الشمالي بفيلا والده الزعيم عادل إمام، وذلك بعد عدة ترتيبات مع زوجته التي عقد قرانه عليها منذ أيام، ليعتبر "إمام" هو مسك ختام زيجات شهر أغسطس.

- هيدي كرم

احتفلت الفنانة هيدي كرم بخطبتها على المنتج عصام عبدالعزيز يوم 21 أغسطس، بأحد الأماكن العامة في سرية تامة، ولم يحدد موعد حفل الزفاف حتى الآن.

- أحمد فهمي وهنا الزاهد

فاجأ الفنان أحمد فهمي بخطبته من الفنانة هنا الزاهد وسط حضور عدد كبير من الفنانين والأهل والأصدقاء، بعد فترة كبيرة من انتشار الشائعات عليهم بشأن ارتباطهم.

- منة حسين فهمي

احتفل الفنان حسين فهمي وزوجته السابقة النجمة ميرفت أمين، بعقد قران ابنتهما منة على المحامي طارق جميل سعيد في حفل عائلي يوم 13 أغسطس.

- نسمة محجوب

احتفلت الفنانة نسمة محجوب يوم 25 أغسطس، بحفل زفافها على الملحن شادي الحلواني بإحدى فيلات بالشيخ زايد، وحضر الحفل عدد من الفنانين والفرق الغنائية.

- ديانا حداد

أعلنت الفنانة اللبنانية ديانا حداد زواجها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، حيث نشرت "حداد" صور لها وعلقت عليها: "دعواتكم".