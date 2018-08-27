قال بيان صادر عن إدارة الأزمات والكوارث بوزارة الآثار تعقيبا على الصور التي تم نشرها علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن استخدام مقبرة "تي" بمنطقة أثار سقارة كمخزن للأدوات المتكهنة فأفاد عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة أن هذه الأدوات ليست "كراكيب" كما ذكر.

وأضاف البيان أن المقبرة خضعت لمشروع ترميم دقيق للنقوش داخلها والتي قام بها بعثة أثرية بالإضافة لتغيير نظام الإضاءة بها وعمل مسار زيارة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال "صبري فرج" مدير عام سقارة إنه على الرغم من تنفيذ مشروع الترميم إلا أن المقبرة ظلت مفتوحة للزيارة حتى يتسنى للزائرين الاستمتاع بجمال المناظر المرسومة علي جدرانها.

وقامت إدارة منطقة أثار سقارة بإزالة كافة الأدوات من داخل المقبرة وأنهت البعثة أكثر من 90% من أعمال الترميم الدقيق وتستمر في أعمال تطوير نظام الإضاءة بالمقبرة وذلك لتقديم خدمة أفضل للزائرين قبل بداية الموسم السياحي حيث أن المقبرة تعد من أجمل مقابر منطقة سقارة.