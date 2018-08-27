تفاصيل وشروط التقدم للمدن الجامعية بـ"طنطا"

أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية عن شروط التقدم والقبول للطلاب بالمدن الجامعية التابعة لجامعة طنطا لعام 2018\2019 على النحو التالي:

1-أن يتقدم الطالب بتسجيل طلب الالتحاق بالمدن الجامعية من خلال موقع نظام الزهراء من هنا.

2-يسحب ملف التقدم للمدن من مقر مكتب التنسيق ولن يقبل أى ملف مستوفي بياناته إلا بعد استيفاء طلب الإلتحاق على الإنترنت وإحضار ما يثبت ذلك مطبوعًا.

3- أن يكون الطالب مقيدًا منتظمًا بإحدى كليات الجامعة أو معاهدها فى أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

4- يشترط النجاح بتقدير عام جيد للطلاب القدامى ويكون أولوية القبول بالتقدير الأعلى.

5- ألا يكون الطالب من سكان مدينة طنطا أو المراكز القريبة منها والتى يرى من إدارة المدن الجامعية سهولة الموصلات منها وإليها.

6- ألا يكون الطالب تم إخلائه بالمدينة الجامعية فى العام السابق إخلاء إداري(خاص بالطلاب القدامى).

7- بالنسبة للحالات الإجتماعية يقتصر على فاقد عائل الأسرة وذلك بتقديم صورة من شهادة الوفاة مع الإطلاع على الأصل.

8- تقتصر الحالات المرضية على(شلل الأطفال - كفيف) ومعتمدة من إدارة اللجنة الطبية بسبرباي.

9- حالات المكفوفين تعتمد من مركز المكفوفين بكلية الآداب بسبرباي.

10- ألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية من جامعة طنطا أو من الجامعات الأخرى فى العام الجامعي السابق.

11- يتم الكشف الطبي على جميع الطلاب (قدامى ومستجدين) بمعرفة اللجنة الطبية بالإدارة الطبية بسبرباي.

12- ألا يكون وقع على الطالب عقوبة الحرمان من الإقامة من المدن الجامعية فى العام الجامعي السابق.

13- ألا يكون مستحق عليه رسوم إقامة للمدن الجامعية أو أية مستحقات أخرى وألا يكون قد انتهت إقامته بالمدن الجامعية فى العام السابق إداريًا ما لم يقدم عذرًا يقبله مجلس إدارة المدن الجامعية.

14- ألا يكون متزوجًا.

الأوراق المطلوبة للتقدم للمدينة الجامعية:

1- نموذج تقديم للمدن الجامعية.

2- شهادة صحية.

3- بحث اجتماعي.

4- إقرار ضامن.

5- عدد 2 كارتة حصر بيانات + عدد 1 كارتة إخطار بالقبول.

6- دليل القبول بالمدن الجامعية.