بعد تهمة الاغتصاب.. فنانون عن سعد لمجرد: "طيش شباب ولا يستحق النجومية"

خلال عام ونصف العام، اتهامات وجهت للفنان سعد لمجرد، بالاعتداء الجنسي على الفتيات في فرنسا، حيث ألقى القبض عليه، صباح أمس الأحد، في باريس بسبب اتهامه باغتصاب فتاة هناك، وشنت بعض الشخصيات البارزة، هجومًا عنيفًا علىه بسبب سلوكياته والإضرار بمستقبله الغنائي.

ترصد "الوطن" أبرز الشخصيات التي هاجمت "لمجرد" بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي:

شنت الفنانة هند صبري، هجومًا حادًا على الفنان سعد لمجرد، بعد الأنباء الأخيرة التي انتشرت على مدار الساعات القليلة الماضية، مؤكدة أنه لا يستحق النجومية.

وكتبت "صبري" عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كنت من الناس الذين استبعدوا اتهامه الأول، لكن التكرار قتل الشك، هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره، ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد".

وفي أكتوبر 2016، وجهت اتهامات لـ"لمجرد"، باغتصاب فتاة، قبيل حفله الغنائي بأيام قليلة، حيث ألقت الشرطة الفرنسية القبض عليه، في الرائرة رقم 17، الأمر الذي دفع البعض إلى شن الهجوم عليه، لاسيما وأنها لم تكن الواقعة الأولى الذي يتم فيها بالاعتداء الجنسي، فقد سبق واتُهم في أمريكا باغتصابه فتاة قاصر.

وبعد مرور 48 يومًا قضاهم سعد لمجرد داخل محبسه في فرنسا، هاجمه الشاب خالد، وقال: "ضيع روحه وما حدث معه طيش شباب"، مشيرًا إلى أنه أثار المشاكل فى أمريكا ثم هرب إلى أن تم ضبطه فى فرنسا.

كما شنت الإعلامية ​مايا القصوري​، عبر برنامج "كلام الناس" على قناة "الحوار" التونسية، هجوما على الفنان وقالت إنها لا تعتبره فنان، واصفة إياه بـ"مجرد مغتصب"، ولا يمكنه أن يقدم فناً في حال إثبات التهمة عليه خصوصًا بعد أن إعترف بعملته.

ورد عليها زملاؤها في البرنامج أن سعد لمجرد استطاع نقل الأغنية المغربية إلى العالم العربي، ولا يجوز الحكم عليه إلا فنيًا حتى انتهاء المحاكمة، كما أن هناك العديد من الفنانين الذين يمرون بمحن ويتخطون الموضوع ويقدّمون فنًا جميلًا.