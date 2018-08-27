بدأت فعاليات مبادرة الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع بالبحيرة، اليوم، حيث شهد المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، نائبا عن المحافظ المهندسة نادية عبده، يرافقه محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، توديع فوج الشباب المشارك في فعاليات مبادرة "الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع"، المقرر تنفيذها بمدينة النوبارية الجديدة على مدار 4 أيام في الفترة من 27 - 8 حتى 30 - 8 - 2018.

وجرى توديع 150 طالبا وطالبة من المتفوقين دراسيا وتفويجهم من أمام استاد دمنهور الرياضي على متن 3 أوتوبيسات تحت إشراف 10 من المشرفين كما ضم الفوج 10 طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتبدأ فعاليات المبادرة بدء من اليوم، ومن المقرر أن تتضمن المبادرة العديد من الندوات التثقيفية والمحاضرات والأنشطة الرياضية على ملاعب نادى مبارك الرياضى بمدينة النوبارية الجديدة.