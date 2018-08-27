ينظم بيت السناري الأثري التابع لمكتبة الإسكندرية، دورة تدريبية لتعليم كتابة القصة القصيرة تحت عنوان "كيفية كتابة القصة القصيرة وطرق طباعتها ونشرها".

تأتي الدورة في ظل اهتمام الشباب وسعيهم الدائم لكتابة قصة قصيرة متكاملة، وكذلك طباعتها ونشرها، وتنقسم الدورة إلى ست محاضرات، وفي بدايتها يتعرف المتدرب على القصة القصيرة ونشأتها وإنجازات أعلامها، ومن ثم يتم دمجه بعدها عملياً لكتابة قصة قصيرة على مراحل حتى يستطيع كتابة قصة قصيرة متكاملة الأركان.

وفي نهاية الدورة وعلى مدار محاضرتين يتعرف المتدرب فيهما على مراحل إخراج ما كتبه للنور وطبعه ومن ثم نشره، وفي نهاية الدورة سيتم اشتراك جميع المتدربين بقصصهم نتاج الدورة في كتاب واحد مطبوع كتطبيق عملي على ما تناولته الدورة وتحقيق الاستفادة منها.

تستهدف الدورة الشباب من الجنسين بداية من سن 16 سنة فأكثر، وبحد أقصى 15 متدربا، وتبدأ في 10 سبتمبر المقبل، الساعة الخامسة والنصف مساء، من خلال 6 لقاءات، بواقع محاضرتين أسبوعيا.

يقوم بالتدريب الأديب أحمد عثمان عرفه، عضو اتحاد الكتاب، وهو مُحكم في المسابقات الأدبية بوزارة التعليم العالي، ورئيس اللجنة الشعبية التي أنقذت خمسة وخمسن ألف كتاب أثناء حريق المجمع العلمي، ونشرت له مجموعة كبيرة من القصص القصيرة منها حليب السكر، لحظات فاصلة، من الفائز، عيد الربيع، وله قصة شهيرة هامة تدرس لطلبه كلية الآداب منذ حوالي عشرين عاماً بعنوان "آخر ما تبقى".