تابع محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، أعمال تدريب معلمي الصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الابتدائي، للاطمئنان على حسن سير التدريب.

وزار وكيل التعليم، مركز تدريب معلمي إدارة بندر دمنهور بمدرسة الجمهورية الإعدادية بنات، والتي تضم قاعتي تدريب ويبلغ عدد المتدربين 26 معلما، ومركز تديب إدارة مركز دمنهور بمدرسة الأبعادية الإعدادية، وتشمل قاعتي تدريب بعدد 24 متدربا لكل قاعة.

وأكد سعد أن التدريب ضرورة لمواكبة العصر وتطوير المنظومة التعليمية التي رسمتها وزارة التربية والتعليم، وحث المعلمين على الاستفادة القصوى من التدريب، مؤكدا ضرورة تطوير المعلمين من خلال التدريب للتعرف على طريقة التعامل مع منهج الكتاب المدرسي المتعدد المواد والمقرر العمل به هذا العام.