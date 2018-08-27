كشفت التحقيقات، التي تجريها نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، في واقعة العثور على جثة طالب جامعي في شقة بالرحاب، إن خطيبة المجني عليه ووالدها استدرجاه إلى الشقة، واستأجرا بلطجية للتخلص منه.

وأوضحت التحقيقات، التي يُشرف عليها المستشار أحمد حنفي، المحامي العام لنيابات القاهرة الجديدة، أن المتهمين تعدوا على المجنى عليه فور دخوله الشقة وكتّفوه، ثم ألقاه والد خطيبته داخل حفرة عميقة بمطبخ الشقة، كان قد حفرها سلفا وأعدها لهذا الغرض، ثم وضعه داخل صندوق خشبي، وأدخله الحفرة ووضع فوقه رمال وأسمنت وحديد لمنع تسرب الرائحة.

وكشفت التحقيقات، أن والد المجني عليه، أبلغ بغيابه منذ يوم الإثنين، ثم أبلغ شقيقه بتلقيه اتصالا من مجهول يوم السبت الماضي، يطلب فديه 600 ألف دولار لإطلاق سراح شقيقه.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على والد خطيبة المجني عليه، المتهم الرئيسي في الواقعة، والذي اعترف أمام النيابة العامة تفصيليا بارتكاب الواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد أماكن تردد باقي المتهمين للقبض عليهم.

وباشرت نيابة القاهرة الجديدة، تحقيقاتها في الواقعة بعد تلقيها إخطارا من الأجهزة الأمنية بالعثور على جثة شاب مقتولًا داخل شقة في مدينة الرحاب، وتبين من المعاينة الأولية أن منفذ الجريمة وضع الجثة داخل صندوق خشبي، ودفنه أسفل بلاط المطبخ، ووضع عليها كمية من الأسمنت والرمل ليمنع تسرب الرائحة.

وانتقل فريق من النيابة، إلى مكان الحادث لمعاينته، ولا تزال التحقيقات مستمرة.