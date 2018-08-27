أكد الطيران المدني الإماراتي، أنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأضاف الطيران المدني الإماراتي، أن حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي.