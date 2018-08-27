قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن قوات الأمن قضت على الخلية الإرهابية التي كانت موجودة بطريق "أسيوط- سوهاج" في الوقت المناسب، حيث لم تتمكن من ارتكاب أي عملية إرهابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جهاز الأمن الوطني تمكن في الآونة الأخيرة من الوصول إلى الكثير من المناطق، التي استبعد الإرهابيون ضبطهم فيها.

وتابع: "من الممكن أن تكون الخلية تابعة لحركة حسم أو لواء الثورة أو أي حركة عنف تابعة على جماعة الإرهابية".

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت مقتل 5 عناصر إرهابية، خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بطريق "أسيوط - سوهاج" بدائرة مركز شرطة أخميم، حيث داهمت قوات الأمن، فجر اليوم، أحد المناطق الجبلية على طريق "أسيوط - سوهاج" الصحراوي، تتخذ منه العناصر الإرهابية وقرًا لها، مؤكدة تصفية 5 إرهابيين، بحوزتهم 3 بندقية آلية عيار 7.62×39، وكمية من الطلقات، ووسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية، واتخذت الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.