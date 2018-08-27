جددت الحكومة السورية، اليوم، اعتزامها استرداد «لواء الإسكندرون» الخاضع لسيطرة تركيا فى شمال سوريا، فى وقت واصل فيه الجيش السورى انتصاراته بمواجهة المجموعات المسلحة التى تحظى بدعم تركيا. وأكدت الحكومة السورية أنه من حقها الحصول على أراضيها بكل الطرق بما فيها «الكفاح المسلح».

وظهر وزير الخارجية وليد المعلم فى مقطع فيديو، وهو يؤشر بيده نحو أراضى لواء الإسكندرون، بحسب ما نقلت اليوم قناة «روسيا اليوم»، قائلاً إن «لواء الإسكندرون أرض سورية، وستعود لنا». ويقع هذا اللواء على خليج إسكندرون وخليج السويدية فى الزاوية الشمالية الشرقية للبحر المتوسط، وكان سابقاً ضمن أقصى شمال غرب سوريا.

«هو أرض عربية سورية يجب أن تُسترد»، هكذا علق المستشار الإعلامى للحكومة السورية الدكتور عبدالقادر عزوز، فى اتصال لـ«الوطن»، على تصريحات «المعلم»، وقال إن: «الاحتلال مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية، ومن حقنا مواجهة الاحتلال بكل الطرق المشروعة والقانونية بما فى ذلك الكفاح المسلح، وهذا الأمر يرتبط بظروف دولية وإقليمية».

«سكاى نيوز»: أنقرة تتبع سياسة «تتريك عفرين»

فى سياق آخر، أفادت مصادر سورية، اليوم، أن القوات التركية والفصائل التابعة لها فى منطقة «عفرين» شمال سوريا تتبع سياسة «تتريك» المنطقة، بتغيير أسماء قرى فى ريف عفرين من أسماء كردية إلى تركية، بحسب ما نقلت قناة «سكاى نيوز».

وقال القيادى الكردى السورى فوزى سليمان، لـ«الوطن»: «ما يحدث تغيير ديموجرافى كبير طال المدينة المحتلة». من جهة أخرى، أعلنت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، اليوم، أن «طهران» و«دمشق» وقعتا اتفاقاً للتعاون العسكرى خلال اجتماع بين وزيرى دفاع البلدين.

فيما نقلت الوكالة عن قائد البحرية بالحرس الثورى قوله، اليوم، إن «إيران تسيطر تماماً على الخليج ومضيق هرمز»، على حد زعمه.