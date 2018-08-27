أوضحت الإعلامية داليا أبو عمر، تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين، بعد الحادث التي تعرضت له صباح الاثنين، وقالت إنها تستعد لإجراء عملية جراحية لترميم القدم بعد قليل.

وتابعت "أبو عمر" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفريق الطبي المعالج يحاول السيطرة على النزيف الداخلي، نافية ما تردد بدخولها في غيبوبة تامة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

كانت الإعلامية إيمان عز الدين، تعرضت لحادث سير مروع، صباح الاثنين، وكتب شخص مُقرب لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعرضت الإعلامية إيمان عز الدين إلى حادث سير مروع وهي الآن بين يدي الله حيث تخضع إلى عدة جراحات دعواتكم لها بالشفاء بظهر الغيب".

يذكر أن إيمان عز الدين، قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، منها برنامج "الشعب يريد" و"بصراحة" و"مفتاح الحياة" و"90 دقيقة".