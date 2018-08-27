بعد التهديد برد عسكري على عقوبات ترامب.. هل تندلع حرب أمريكية روسية؟

دخلت العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بذريعة استخدامها لأسلحة كيماوية بمدينة "سالزبوري" البريطانية، والوقوف وراء تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبري بمادة نوفيتشوك في المملكة المتحدة، حيز التنفيذ، فجر اليوم.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق العقوبات الجديدة بأنها غير مجدية وعديمة المعنى وغير قانونية، وأعرب في الوقت نفسه، عن أمله في أن تدرك الولايات المتحدة فشل مثل هذه السياسة.

وعلق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم، على العقوبات الأمريكية، أن القطاعين الحكوميين "العسكري والاقتصادي" يعملان على تحضير رد روسي على العقوبات الأمريكية.

نهى بكر: خطوة لشغل الرأي العام عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

وفسرت الدكتورة نهى بكر، خبير الشأن الأمريكي، قرار ترامب بفرض عقوبات على روسيا، أنه جاء من أجل نفي ما أشيع عن وجود للتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى محاولة شغل الرأي العام الأمريكي بقرارت جديدة بعيدًا عن قضية محامية الخاص والمشاكل الداخلية التي يعاني ترامب منها.

وأوضحت بكر لـ"الوطن"، أن روسيا لن توجه أي رد فعل عسكري مباشر ضد الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يكون الرد المذكور في صورة تقديم دعم عسكري لإيران أو تهديد عسكري للمصالح الأمريكية في الأراضي الروسية.

أما الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، فترى أن روسيا تتعامل مع العقوبات الأمريكية بقدر كبير من ضبط النفس، ولذلك سيكون الرد الروسي مشابه للهجوم الأمريكي عليها.

نورهان الشيخ: الرد لا يتعدى فرض عقوبات اقتصادية على امريكا

وأوضحت الشيخ لـ"الوطن"، أن روسيا اعتمدت في نهاية مايو الماضي مشروع قانون لمواجهة العقوبات الأجنبية، ويخوّل القانون للرئيس والحكومة باتخاذ إجراءات للرد على التدابير غير الودية للدول الأجنبية، مؤكدة أن الرد الروسي سيكون في شكل عقوبات على الولايات المتحدة بشرط ألا تؤثر العقوبات بأي شكل من الأشكال على روسيا.

وأردفت أستاذ العلوم السياسية، أن العقوبات من المحتمل أن تكون في صورة حظر استيراد المنتجات والسلع من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حظر الولايات المتحدة وشركات تابعة لها المشاركة في مشروعات حكومية في روسيا.