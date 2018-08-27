أبدى الناقد الرياضي حسن المستكاوي، استيائه من الحد الذي وصلت إليه الأزمة بين اللاعب محمد صلاح، واتحاد كرة القدم، قائلًا إنه كان لابد أن يذهب مندوب عن الاتحاد للتفاهم مع اللاعب ووكيله.

وأضاف "المستكاوي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، أن طلبات صلاح معقولة ومقبولة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن صلاح من حقه أن يمتلك حارس شخصي لأنه لاعب عالمي مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأكد "المستكاوي"، أن معسكرات المنتخب لا يوجد بها أي قواعد أو حدود، مشيرًا إلى دخول الجماهير إلى غرف اللاعبين أمر غير مقبول.