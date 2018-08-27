تمكنت مباحث القنطرة غرب برئاسة المقدم محمد سكر من إحباط تهريب كمية كبيرة من مخدر الكبتاجون.

وردت معلومات للملازم أول أحمد هاني المراكبي تفيد بتسليم أحد الأشخاص كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر وبعرض المعلومات على العميد محمد فوزي مدير إدارة البحث الجنائي استصدر إذنًا من النيابة العامة للقبض على المتهم وفي أحد الأكمنة تمكن المقدم محمد سكر رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونة الملازم أول أحمد هاني المراكبي معاون المباحث من القبض على ‏المتهم "س ع" داخل سيارته الخاصة وبتفتيشها عثر على حوالي 5 آلاف قرص كبتاجون المخدر.

وتبين أن المتهم استلم الكمية من أحد التجار بمدينة الصالحية وأمام أحمد أبوالسعود مدير نيابة القنطرة اعترف المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار فأمر بحبسة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.