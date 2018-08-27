قال مجدي عبدالغني، عضو اتحاد الكرة، إن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، خانه التعبير في اختيار بعض الألفاظ خلال أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، أن طلب وكيله من اتحاد الكرة تقديم الاستقالة قبل مرور 5 أيام أمر غير مقبول على الإطلاق.

وتابع: "صلاح قال كلام مش منطقي، ميطلعش منه، مش كلام ولاد البلد".

وأكمل: "فضلنا أن نعامل وكيل اللاعب كطرف ثالث، لا كطرف ثاني، حتى لا نتخذ إجراءات أخرى حيال الأزمة مع صلاح".