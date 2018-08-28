علق مجدي عبدالغني، عضو اتحاد كرة القدم، على أُثير بشأن اختيار محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بعض عناصر المنتخب في المباريات.

وقال عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "معرفش حاجة، ومعرفش إيه اللي بيتقال في الغرف المغلقة، لكن ممكن يتاخد رأيه في اختيار بعض اللاعبين، زي ما بيتقال على ميسي مع منتخب الأرجنتين".

كان عبدالغني، كان قد رد على الأزمة الأخيرة التي أُثيرت بين محمد صلاح واتحاد الكرة، حيث طالب الأخير بتنفيذ عدة مطالب، قال عبدالغني إنها بعضها مستحيل، مثل توفير حراسة خاصة له، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يتم توفيره لأي لاعب في العالم.

كما أكد عبدالغني، صعوبة توفير طائرة خاصة لأفراد المنتخب الوطني، مشددًا على إمكانية زيادة عدد أفراد الحراسة في الفنادق التي يقيم فيها لاعبو المنتخب الوطني.