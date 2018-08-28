نظمت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، بقرية ميت دمسيس بمحافظة الدقهلية، مساء أمس، الاحتفال الرسمي بمولده في حضور القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة.

واستقبل الأنبا بيشوى، النائب البابوى لدير مار جرجس، والأنبا داوود أسقف المنصورة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، والقمص مكارى غبريال رئيس دير الشهيد مار جرجس، الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، واللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، والقيادات الأمنية بالمحافظة.

وشرح الأنبا بيشوي في جولة للوفد، الآثار الموجودة بالكنيسة، والتقطوا صورا تذكارية مع ذراح الشهيد ماجرجس الموجود بالكنيسة.

حضر الاحتفال وكلاء الوزارة "الصحة والتعليم والأزهر والأوقاف"، وأعضاء مجلس النواب ورئيس مركز ومدينة أجا.