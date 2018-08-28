قال الدكتور عماد أبوحسين محامي أسرة الطالبة المصرية مريم مصطفى التي توفيت في بريطانيا إثر الاعتداء عليها، إن أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالبة المصرية ستبدأ في 27 سبتمبر المقبل بعد إحالة المتهمين وهم 6 إلى الجنايات.

وأضاف أبوحسين لـ"الوطن" أن هناك عدة اتهامات موجهة للمتهمين الستة في واقعة الاعتداء على مريم، مؤكدا أن وصول المتهمين إلى ساحات المحكامة يؤكد أن مصر لا تفرط في حق أبنائها.

وتوفيت مريم التي كانت تدرس في إحدى جامعات لندن في مارس الماضي بعد نحو 3 أسابيع من نقلها إلى المستشفى إثر اعتداء فتيات عليها أمام أحد مراكز التسوق في مدينة نوتنجهام البريطانية.