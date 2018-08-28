قال الأنبا بيشوي، النائب البابوي لدير مار جرجس ورئيس دير الشهيدة دميانة بالدقهلية، إنه "لدينا طلبا من الشهيد مارجرجس الليلة دي إحنا عاوزين المحافظ، لو كان في حركة محافظين يفضل معانا في محافظة الدقهلية"، وتابع: "كفاية ابتسامة، وابتسامتكم تأكيد على الطلب اللي أنا بأرجوه من مارجرجس وأرفع هذا الطلب إلى الله عز وجل".

جاء ذلك ليلة أمس، خلال الاحتفال الرسمي بمولد الشهيد العظيم مارجرجس بقرية ميت دمسيس بمحافظة الدقهلية، في حضور القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن "هذه الدعوة تنم عن المحبة وهذا شيء يسعد أي واحد عندما يجد من الآخرين تعبيرا صادقا، غير ملزم أن يقوله، وهذه الدعوة أسعدتني جدا لأنها صادرة عن محبة خالصة".

وأضاف الشعراوي، أن "هذا أكثر شيء يسعدني في تواجدي سواء في الأعياد أو المناسبات أو في كافة الكنائس، إذ نشعر بألفة ومحبة واجتماع علي الحب".