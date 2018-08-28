واصل فرع وزارة البيئة بطنطا تسليم المعدات ذات قيمة الإيجار الرمزية للشباب، ليصل عدد المعدات المؤجرة بمحافظة كفر الشيخ إلى 73 معدة من "مكابس، جرارات ومفارم"، كما افتتح 29 موقعا للشباب مطابق للاشتراطات البيئية، حيث يتم تحصيل الدعم في نهاية موسم الحصاد على 50 جنيها مقابل كل طن يتم جمعه.

وتتواصل مجهودات البيئة يوميا، خلال فترة السحابة، حيث تهيب وزارة البيئة بالسادة المواطنين بعدم التهاون بالإبلاغ عن أي مخالفات لحرق قش الأرز.

وعلى مستوى رفع الوعي البيئي، تم تنفيذ العديد من أنشطة التوعية بمركزي الرياض وسيدى سالم من حملات توعية ميدانية، وندوات توعية بالتعاون مع الزراعة والمجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، للتوعية بالقيمة المضافة للمخلفات الزراعية، وكيفية استثمار الدعم المقدم من وزارة البيئة للشباب، وكيفية تحويله إلى مشروع اقتصادي يحافظ على البيئة، وعلى مستوى الدعم المقدم من خلال توفير المعدات لجمع قش الأرز.

يأتي ذلك في إطار خطة التفتيش البيئي التي تنفذها وزارة البيئة على المنشآت الصناعية والأنشطة المختلفة بالمحافظات، ضمن خطة عمل تنفذها الأفرع الإقليمية التابعة للوزارة، تبعا لطبيعة المحافظات التابعة لها، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتشديد الرقابة والحد من مصادر التلوث.