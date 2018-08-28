تنفذ وزارة البيئة خطة تفتيش بيئي مستمرة على المنشآت الصناعية والأنشطة المختلفة بالمحافظات، ضمن خطة عمل تنفذها الأفرع الإقليمية التابعة للوزارة، تبعا لطبيعة المحافظات التابعة لها، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتشديد الرقابة والحد من مصادر التلوث.

وأعاد الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية، من خلال فريق التفتيش البيئي، معاينة شركتين بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة خطط توفيق الأوضاع المقدمة من الشركتين، وذلك ضمن خطة عمل التفتيش البيئي بالفرع، كما تم معاينة مشروع غزل نسيج سجاد بمدينة العاشر من رمضان، بالاشتراك مع إدارة شؤون البيئة بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، للوقوف على مدى التزامه بالاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى مراجعة وإبداء الرأي البيئي لعدد 7 مشروعات "طبي وخدمي ومخازن".

وعاين فريق الفرع، خلال نشاطه المكثف في إطار الاستعدادات الخاصة بمواجهة منظومة حرق قش الأرز بمحافظة الشرقية، 13 موقعا لتجميع مخلفات قش الأرز بمركز أولاد صقر بالاشتراك مع الإدارة الزراعية بالمركز ومكتب زراعة تل راك الزراعي، بالإضافة إلى تنفيذ ندوة توعية بالجمعية الزراعية بكفر الغنيمي بمركز منيا القمح، وتم الحديث عن كيفية التعامل السليم مع المخلفات الزراعية، كما تم عمل عدة حملات توعيه للمزارعين بالقرى.

وفحص الفرع الشكوى المقدمة من أهالي شارع النهضة بمركز ديرب نجم، للتضرر من وجود معلف مواشي، حيث تم فحص الشكوى بالاشتراك مع ممثلي مجلس مدينة ديرب نجم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.