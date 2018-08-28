طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اتحاد كرة القدم، بضرورة الاستقالة في ظل الأزمات المتلاحقة، آخرها أزمة اللاعب محمد صلاح.

وقال رضوان، في تصريحات له، صباح اليوم: "بعيدا عن أن اللاعب محمد صلاح، أصبح أيقونة الأمل للمصريين والعرب، وفي نفس الوقت يتعاطفون معه في أي موقف، إلا أن اتحاد الكرة المصري الذي يستمد حصانته وقوته من الاتحاد الدولي لكرة القدم (fifa)، أصبح عبئا ليس فقط على محمد صلاح بل على الدولة بالكامل".

وتابع: "الفشل المدوي الذي تعامل به هذا الاتحاد في إدارة ملف مصر في كأس العالم، ما هو إلا انعكاس بسيط لحالة من التردي الإداري الذي وصلنا إليه".

وتساءل رضوان: "هل يستقيم التعامل مع ملف محمد صلاح بصفة خاصة وملف كأس العالم بصفة عامة بهذه الطريقة، والتي لا ترتقي إلا لمستوى الردح".

واستطرد: "لقد تناسى المسؤولون في هذا الاتحاد أصلا أنهم مسؤولين وعليهم واجبات، وكذلك مسؤوليات ليس فقط تجاه لاعبين ولكن تجاه دولة".

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذا الاتحاد استمد قوته من الاتحاد الدولي وفقد شرعيته في الدولة المصرية، متابعا: "اتحاد الكرة، استقيلوا وارحموا مصر".