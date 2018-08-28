تنطلق فعاليات المؤتمر الطبي "جراحي مصر" صباح اليوم، والذي ينظمة قسم الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط مع نظرائه من أقسام الجراحة العامة بجامعات الصعيد، وذلك بقاعة الدكتور محمد رأفت الكبرى للمؤتمرات بالمبنى الإداري.

يشارك في المؤتمر، الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، والدكتور سامي الشريف مدير هيئة التامين الصحي وعدد من الأساتذة والمتخصصين في مجال الجراحة العامة من الجامعات العربية والأجنبية.

وأوضح الدكتور هشام رياض رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة أسيوط، أن الفعاليات الأولى من المؤتمر تتضمن عدد من ورش العمل حول الجديد في جراحة المناظير وجراحة السمنة، وذلك بمشاركة أساتذة متخصصين في مجال الجراحة من جامعات الصعيد والقاهرة وعين شمس والمنصورة والسعودية وإيطاليا، على أن تمتد الفعاليات الأولى للمؤتمر لمدة يوم واحد بمقر جامعة أسيوط ثم يتم استكمال وقائع المؤتمر لمدة 3 أيام بمدينة الغردقة.

وأشار رئيس قسم الجراحة العامة، إلى أن المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية الذي يشارك فيه جميع الأساتذة والمتخصصين في الجراحات العامة من جميع أقسام الجراحة بكليات الطب من جامعات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان وعدد من الدول العربية والأجنبية.