لقي عامل مصرعه بطلق ناري بالصدر، كما أصيب آخر بطلق ناري بالذراع الأيمن، إثر إطلاق نجل عمهما الرصاص عليهما بقرية بني حرب بمركز طهطا بسوهاج لخلاف علي قطعة أرض، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى العام، وألقت الشرطة القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا بورود إشارة من المستشفى العام يفيد وصول كل من عبدالرازق عمران عفيفي، 45 عامًا، مزارع، ويقيم بناحية بني حرب جثة هامدة نتيجة إصابته بطلق ناري بالصدر، ونجل عمه بشير مصطفى عفيفي، 23 عامًا، عامل، مصابًا بطلق ناري بالذراع الأيمن فتحتي دخول وخروج.

وانتقل إلى مكان الواقعة العميد عبدالحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصاب اتهم نجل عمهما عبدالصبور محمد عفيفي، وشهرته "عبدالوكيل"، 42 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليهما بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه وفاة الأول وإصابته بسبب نزاع على قطعة أرض.

ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم "بندقية آلية"، و4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 3280 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض على النيابة العامة، مع تعيين الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة.