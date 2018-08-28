عثر عامل على طفلة حديثة الولادة بجوار مسجد الإيمان ببندر المراغة بسوهاج، وتم إيداعها مستشفى المراغة المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مامور مركز شرطة المراغة بورود بلاغ من علاء مصطفى رمضان سلطان، 21 عامًا، عامل، ويقيم ببندر المراغة بعثوره على طفله حديثة الولادة بجوار مسجد الإيمان ببندر المراغة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر يومًا ملفوفة بقطعة من القماش ومربوطة الحبل السري.

أودعت الطفلة مستشفي المراغة المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 3639 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.