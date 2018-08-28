للمرة الثانية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ينتفل وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، للاطمئنان على ركاب رحلة المدينة، بعد تأخر وصولها، والتي كان مقررا إقلاعها فجر اليوم.

وكانت مصادر مسؤولة بالمطار، أكدت أن مصر للطيران قررت تأجيل إحدى الرحلات المتجهة إلى المدينة المنورة، واتصل المسؤولون بعدد من الوكلاء وشركات السياحة للتواصل مع الركاب، وإبلاغهم بتأجيل إقلاع الرحلة لعدة ساعات، نظرا لوصول إخطار من إحدى المطارات الخارجية بتأخر إقلاع الرحلة لمطار القاهرة.

وأضافت المصادر، أن عدد من الوكلاء وشركات السياحة لم يلتزموا بإبلاغ الركاب الذين وصل عدد منهم إلى المطار بالفعل، فتم إبلاغ السلطات المختصة، وعرض الواقعة على وزير الطيران المدني الذي قام بالتوجه نحو الصالة الموسمية ومقابلة الركاب ووعدهم بحل الأزمة.

وأشار المصدر الى أن وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري أجرى اتصالا بالكابتن أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لتسيير رحلة أخرى بديلة لنقل الركاب وعدم انتظار طائرة الرحلة الأساسية تخفيفا على الركاب، خاصة وأن منهم كبار سن وسيدات، وهو ما تم تنفيذه وتم استدعاء طاقم طائر للقيام بالرحلة.

وأفاد المصدر، أن وزير الطيران المدني شدد على ضرورة عدم تكرار مثل هده الواقعة، كما أمر المسئولين باستضافة جميع ركاب الطائرة داخل إحدى الصالات وتقديم الخدمات لهم، والعمل على إنهاء إجراءات سفرهم في أسرع وقت ممكن.