قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن قناة مصر الزراعية وبرامج الزراعة بالتليفزيون المصري والقنوات الخاصة نجحوا في أن يكونوا مرشدا للفلاح بعد تراجع دور الإرشاد الزراعي الذي كان يمثله مهندس زراعي ونجحت خطة الوزارة في توصيل المعلومات الزراعية بطرق حديثة كبرامج حوارية أو فقرات إرشادية وساهمت هذه الطريقة المتطورة في تعويض الدور الغائب للإرشاد الزراعي، ونجحت في الوصول لكافة المزارعين لنشر التوصيات العلمية الحديثة.

وأكد أبوصدام، أن قناة مصر الزراعية بإدارتها الحالية وتوجيهات الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، تمكنت في ظل الكم الكبير من القنوات أن تستحوذ على جمهور الفلاحين وأصبحوا يثقون بها ويأخذون منها المعلومات والإرشادات.

وأوضح نقيب النقابة العامة للفلاحين، أن اتجاه التليفزيون الرسمي لتبني قضايا ومشاكل الفلاحين بحيادية وجرأة شجع القطاع الخاص لاستضافة المهتمين بالشأن الزراعي وطرح كل قضايا الزراعة مما عوض الفلاحين عن المرشد الزراعي وحقق ذلك نتائج ملموسة في حل كثير من المشاكل ورفع أسعار كثير من المحاصيل الأساسية للضعف خلال الفترة القليلة الماضية.

وأشار أبوصدام إلى أن اتجاه الدولة لحل مشاكل الفلاحين رغم كثرتها وقدمها سيضع مصر على الطريق الصحيح لتنمية زراعية شاملة، مطالبا الإعلام بالمزيد من البرامج والمسلسلات الإرشادية التي تعود بالنفع على الجميع لأن الفلاح هو أول يد تمسك الثمار التي يأكلها الجميع وتثقيفه مهم للكل خاصة أن الوسائل التقليدية القديمة في الإرشاد باتت لا تجدي نفعا مع اتجاه العامة لأخذ معلوماتهم من الشاشات المرئية.

وأضاف نقيب عام الفلاحين، أن المزارعين لمسوا في الفترة الأخيرة تطورا كبيرا في الاتجاه لتحديث الإرشاد الزراعي عن طريق السوشيال ميديا والإعلام المرئي والمكتوب والمسموع ولاحظوا الجهد الكبير المبذول لحل كل مشاكلهم، لافتا إلى أن ذلك هو الاتجاه الأمثل لتوصيل المعلومات لكل فلاح خاصة أن هذه الأدوات أصبحت متاحة للجميع.