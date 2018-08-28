تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، مصنعي الملابس وتعبئة البوتاجاز بمدينة الخارجة.

وقال مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، إن الجولة تضمنت متابعة أعمال تصنيع الزي المدرسي الموحد بمصنع الملابس التابع للمحافظة، إذ شدد المحافظ على طرحه أمام أولياء الأمور بفترة زمنية كافية قبيل بدء العام الدراسي الجديد، موجها بتوزيعه بالمجان لتلاميذ قرى "الشب والأربعين والأيتام".

وأضاف الطماوي، أن المحافظ تفقد مصنع تعبئة البوتاجاز لمتابعة سير العمل بالمصنع والوقوف على أي معوقات للعمل وحلها فورا.