قالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه تم الكشف الطبي ضد فيروس "سي" على أكثر من 20 ألف شخص على مستوى مراكز المحافظة الإدارية، من خلال المراكز الطبية المختلفة التي خصصت بجميع المراكز للكشف المستمر عن المرض.

وأضافت مشرف، أنه اكتشف إصابة 160 شخصا بالمرض بعدما ظهرت إيجابية نتائج التحاليل، ووفر العلاج بالمجان في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" بحلول عام 2020.

وأشارت إلى أن الوزارة وفرت جميع الأجهزة الحديثة بجانب عيادات الكشف المتنقلة وتجهيز المراكز الطبية الخاصة بالكشف عن الفيروس بتكلفة وصلت إلى 1.5 مليون جنيه، لضمان حصول المواطن على خدمة طبية متميزة، وكذلك الحصول على نتائج تحاليل بدقة عالية.