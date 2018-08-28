قرر اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إعفاء مالكي مركبات "التوكتوك" التي ترخص للمرة الأولى خلال الفترة من 1 سبتمبر 2018 وحتى 1 ديسمبر من نفس العام، ولمرة واحدة، من "رسم السرفيس" وخط السير الذي يسداد لمشروع سيارات الأجرة والسرفيس بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي عدد مركبات "التوكتوك" على مستوى المحافظة يبلغ 15 ألف مركبة تقريبا، وإجمالي المركبات التي رخصت بلغ 4947 مركبة، مشددا على أنه لن يترك "توكتوك" بدون رخصة وسيتم مصادرته.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور، على الاستمرار في حملات ضبط "التكاتك" غير المرخصة ومصادرتها وحظر تحركها نهائيا داخل المدن والطرق الرئيسية، مشيرا إلى أن ترخيصها سيكون له فائدة كبير على السائق، منها أنه سيزيد إقبال المواطنين على استخدامه لتحقق الأمان، كما يحصل على كارت البنزين وكذلك يستفيد من الإعفاء من رسوم السرفيس، التي تبلغ 300 جنيه لمدة 3 أشهر.

وأكد عشماوي تسهيل إجراءات التراخيص لسائقي "التوكتوك"، إذ وضعت اللوحات الإرشادية داخل أقسام التراخيص موضحا بها جميع إجراءات حصول المواطن على الخدمة والأوراق المطلوب تقديمها وجميع المبالغ المالية المستحقة من ضرائب ورسوم للترخيص، وكذا شروط منح رخص قيادة مركبات "التوكتوك" منذ بدأ ترخيص تلك النوعية من المركبات.

وأكد المحافظ بالتوجه للشركات المصنعة لـ"التوكتوك" بعدم تسليم أي مستندات للمشتري، وإنما يتم إيفاد مندوب عنها لتسليم مستندات الترخيص مباشرة بمعرفة الشركات المصنعة أو معارض بيعها.

وكلف عشماوي إدارة المرور بالعمل على ضبط مركبات "التوكتوك" بدون لوحات معدنية حال سيرها بالطرق الرئيسية السريعة وعواصم المدن وعدم الإفراج عن تلك المركبات إلا بعد ترخيصها، إذ حددت مساحة فدانين لانشاء حظيرة يتم وضع جميع المضبوطات من "التوكتوك" غير المرخصة بها، وكذلك تحديد خطوط سير المركبات، لتكون في المناطق غير المخططة "العشوائية" وبين القرى وبعضها البعض.