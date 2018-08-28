أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية بمقر الكشف الطبي لطلاب جامعة القاهرة المستجدين بمستشفى الطلاب بالجيزة، لمتابعة انتظام سير إجراءات الكشف الطبي للطلاب والطالبات الملتحقين بالجامعة في العام الجامعي الجديد 2017-2018.

وتفقد رئيس جامعة القاهرة، التجهيزات الخاصة بمستشفى الطلاب والخدمات الصحية المقدمة لطلاب الجامعة في العام الجامعي الجديد، ومن بينها إنشاء ملف صحي لكل طالب ملتحق بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية، التي رافقه خلالها الدكتور خالد رمضان، مدير المستشفى والأطباء، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم خلال الكشف الطبي.

وأشار الخشت إلى أن جامعة القاهرة تهتم برصد الحالات المصابة بفيروس "سي" بين الطلاب وتقديم العلاج المجاني لهم، لافتا إلى أن إصابة أي طالب لا تمثل عائقا لالتحاقه بالجامعة وتقدم الجامعة العلاج المجاني للمصابين.